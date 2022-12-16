Психолог рассказал, как в преддверии Нового года не впасть в депрессию Психолог Идзиковский: чтобы не впасть в депрессию перед Новым годом важно разделять работу и отдых

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Чтобы перед Новым годом не впасть в депрессию и поймать праздничное настроение, важно уметь разделять работу и отдых, рассказал «Радио 1» психолог Евгений Идзиковский. По его словам, нужно отложить в сторону все задачи, которые уже закрыты и интенсивно отдыхать. Эксперт подчеркнул, что часто у людей из-за работы не остается сил насладиться новогодней атмосферой, к тому же взрослым, в отличие от детей, самим приходится устраивать себе праздник.

У взрослых людей в декабре закрываются какие-то проекты, задачи, нужно бегать кругами. Ведь взрослая жизнь — это когда ты сам себе устраиваешь праздники, — пояснил Идзиковский.

Он посоветовал, приходя с работы домой, откладывать все рабочие дела в сторону. Необходимо не только интенсивно работать, но и интенсивно отдыхать. При этом нужно сразу определить, сколько усилий можно потратить на организацию празднования Нового года — в таком случае удастся избавиться от лишнего волнения из-за подготовки к празднику.

Отличный вариант — это просто потусить с друзьями или семьей. Необязательно специально заморачиваться. В вашем окружении всегда найдется человек, которому надо больше, чем другим, — добавил психолог.

Также Идзиковский посоветовал планировать цели на следующий год — это, по его мнению, поможет избежать чувства вины за невыполненные в декабре обязанности.

Психолог Мария Макарова ранее рассказала, что подготовка к Новому году способна помочь человеку, который пытается справиться с тревогой или чувством утраты, поддержать свое психическое состояние. По ее словам, домашние хлопоты, смена обстановки из-за украшений и планирование отдыха положительно сказываются на психике людей, способны поднять настроение и преодолеть упадок сил. Эксперт подчеркнула, что лишать себя праздника из-за любых переживаний не стоит.