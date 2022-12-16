Психолог: подготовка к Новому году полезна для психики Психолог Макарова: подготовка к Новому году поможет справиться с тревогой и упадком сил

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Подготовка к Новому году способна помочь человеку, который пытается справиться с тревогой или чувством утраты, поддержать свое психическое состояние, рассказала психолог Мария Макарова в комментарии для «Слова и Дела». По ее словам, домашние хлопоты, смена обстановки из-за украшений и планирование отдыха положительно сказываются на психике людей, способны поднять настроение и преодолеть упадок сил. Эксперт подчеркнула, что лишать себя праздника из-за любых переживаний не стоит.

Мне кажется, что специальным образом лишать себя праздника и искусственно избегать торжества не стоит. Это будет и сложно, и непродуктивно. Погружаться уже можно и даже нужно, если вы чувствуете истощение и упадок сил. Домашние хлопоты, смена обстановки, планирование отдыха хорошо сказываются на психологическом благополучии людей, — заявила Макарова.

Психолог подчеркнула, что избегать новогодних торжеств в депрессивных состояниях категорически не рекомендуется. По ее словам, атмосфера праздника и поддержка друзей помогут пройти через тяжелые жизненные периоды.

Дизайнер Полина Цветкова ранее рассказала, что россиянам следует отказаться от мишуры и «дождика» в качестве украшений перед Новым годом. Она пояснила, что в этом году в моде цветочные композиции, а также приглушенные цвета и различные оттенки, такие как охра и терракота. Также эксперт посоветовала использовать игрушки из керамики, дерева, бумаги или стекла. Специалист добавила, что лучше всего новогоднюю атмосферу создают гирлянды и свечи.