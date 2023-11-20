Психолог рассказала, к каким опасным заболеваниям приводит одиночество Психолог Наумова: одиночество приводит к психическим заболеваниям и раку

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Одиночество вызывает чувство пустоты и ненужности, что приводит к появлению различных заболеваний, вплоть до онкологии, заявила NEWS.ru психолог Наталья Наумова. По ее словам, из-за падения самооценки и обиды на весь мир страдает сердечно-сосудистая система, ухудшается работа мозга и появляются психические заболевания.

У человека развивается целый ряд заболеваний, страдает сердечно-сосудистая система, ухудшается работа мозга, из-за того, что много думает и переживает, происходит напряжение в шейно-плечевом поясе. Человек хуже концентрируется, становится менее внимательным, ухудшается память. Может даже развиться болезнь Альцгеймера, — сказала Наумова.

Психолог отметила, что из-за одиночества человек нервничает и злоупотребляет вредной пищей и алкоголем. В итоге у него появляются ожирение, кожные высыпания, ухудшается сон, ускоряется старение, вплоть до образования раковых новооброзований.

Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила одиночество угрозой для здоровья людей, а также «глобальной проблемой общественного здравоохранения». Организация создала комиссию по социальным связям, которая в течение трех лет будет исследовать влияние одиночества и социальной изоляции.