Психолог рассказал, как обрести уверенность в себе

Уверенность в себе — это позитивное представление о собственных навыках, качествах и ценностях, без этого личностный или карьерный рост невозможен либо малоэффективен, заверил психолог Денис Хакимов. По его словам, деструктивное восприятие самого себя в детстве может привести к отсутствию уверенности в себе в будущем, передаёт «Москва 24».

Как и вся основа нашего внутреннего мира, эта сфера формируется в детстве. Зачастую человек видит себя через призму окружающих. И то, что закладывается в голову ребёнку, его отношение к себе самому, будет определять в дальнейшем всю его жизнь, — рассказал Хакимов.

Он уточнил, что на самооценку человека влияет и уверенность в себе родителей, так как детям свойственно перенимать модели поведения родителей. Также, продолжил Хакимов, буллинг или жестокое обращение в семье могут привести к состоянию выученной беспомощности, когда человек не в состоянии что-либо изменить. Психолог порекомендовал ставить себе более значимые цели и получать удовольствие от их выполнения.

Это может быть качественно выполненный проект, за который похвалил начальник, освоенный навык резьбы по дереву, хорошо проведённое выступление на конференции. Делайте отметки на листе бумаги или в специальном дневнике, — посоветовал Хакимов.

Ранее детский психолог Екатерина Маденко объяснила, что родители не должны позволять ребёнку справляться с травлей в школе самостоятельно. По её словам, многие взрослые ошибочно считают, что ребёнок способен разобраться в возникшей ситуации. Эксперт пояснила, что при травле ребёнок испытывает моральное и физическое унижение, страх, с которым не в состоянии справиться самостоятельно.