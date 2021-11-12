Родителям объяснили, что делать при травле ребёнка в школе

Родители не должны позволять ребенку справляться с травлей в школе самостоятельно, такое мнение озвучила детский психолог Екатерина Маденко. По её словам, многие родители ошибочно считают, что ребёнок способен разобраться в возникшей ситуации. Об этом сообщают «Известия».

Она отметила, что трудности в школе и буллинг — разные вещи. Эксперт пояснила, что при травле ребёнок испытывает моральное и физическое унижение, страх, с которым не в состоянии справиться самостоятельно.

Чаще с этим сталкиваются ученики средних и старших классов. Есть признаки, которые сигнализируют родителю о том, что ребёнок попал в такую ситуацию: нежелание общаться, замкнутость, отказ идти в школу, низкая успеваемость, — рассказала Маденко.

Она добавила, что нельзя советовать применять ответные действия. По мнению психолога, родителям стоит собрать информацию о происходящем и обратиться к директору школы.

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