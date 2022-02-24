Психолог рассказал, как не нервничать из-за операции в Донбассе

Россиянам стоит не озлобляться и не создавать себе образ врага на фоне новостей о российской военной операции в Донбассе, считает психолог Андрей Зберовский. Он также порекомендовал не ассоциировать текущую ситуацию с «картинками из военного прошлого», пишет «360».

Сейчас совершенно не та ситуация. Не накручивайте себя образами, которые не относятся к современному дню. Войны в классическом понимании не будет — бомбардировок городов, карточек и хлеба по талонам, — заверил Зберовский.

Он также посоветовал не скупать доллары и запасы гречки. В ближайшее время, рекомендует Зберовский, не стоит пытаться анализировать происходящее. По мнению психолога, в такой ситуации лучше занять позицию наблюдателя. Он считает, что никто в мире не заинтересован в войне.

Президент России Владимир Путин выступил с обращением к россиянам. Он заявил о том, что принял решение о начале специальной военной операции в Донбассе с целью демилитаризации Украины. Путин отметил, что события, которые разворачиваются сегодня, связаны не с желанием ущемить интересы Украины и украинского народа, а с защитой России от тех, кто «взял Украину в заложники и пытается использовать её» против России.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что в военном конфликте на Украине виноваты США, потому что расширение НАТО противоречило ранее заключённым с Россией соглашениям. Созданную Вашингтоном ситуацию нужно было разрешить, иначе миру грозила масштабная война, считает он.