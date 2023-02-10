Психолог раскрыла влияние видео с уничтожением предметов на детей Психолог Дугенцова: видео с уничтожением предметов влияют на детей, как антистресс-игрушки

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Бессюжетные видеоролики с уничтожением различных предметов влияют на ребенка таким же образом, как антистресс-игрушки симпл-димпл или поп-ит, рассказала психолог Дарья Дугенцова в комментарии для «Слово и Дело». Она пояснила, что просмотр подобного контента допустим, если ребенок чрезмерно устал после умственных нагрузок и ему хочется «сесть и потупить». При этом она подчеркнула, что не стоит переживать из-за возможного негативного влияния таких видео на его психику.

По эффекту они работают так же, как симпл-димпл, поп-ит или пупырчатая пленка, — пояснила Дугенцова.

Психолог добавила, что часто видео с разрушением различных предметов позиционируются как средство, способствующее быстрому засыпанию. Эксперт подчеркнула, что это не так, ведь любой экран, будь то телефон или телевизор, приводит к возбуждению ребенка и мешает ему заснуть.

Любой экран, будь то телевизор, телефон, планшет, приводит к возбуждению мозга, потому что там очень яркие краски. Поэтому в любом случае такие ролики не связаны с засыпанием от слова совсем, — предупредила Дугенцова.

Ранее в школы Архангельской области разослали письма с требованием запретить игрушку Хагги-Вагги, созданную по персонажу-антагонисту компьютерной хоррор-игры Poppy Playtime, поскольку она является «субъектом психологического воздействия на детей и прививает чуждые российскому обществу идеи». В письме также говорилось, что педагогический совет не согласен с позицией ряда психологов и других специалистов, которые твердят, что игрушка не несет никакого вреда.