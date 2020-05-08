Психолог призвал не пугать людей коронавирусом

https://static.news.ru/photo/0a8d7786-9138-11ea-9534-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Искусственно нагнетать страх перед коронавирусом не следует. Это может привести к обратному эффекту — недооценке населением реальной угрозы, считает доктор психологических наук Тимой Нестик.

Он указал на то, что сообщения о развитии пандемии в разных странах нередко «перенасыщены данными не только о количестве заболевших, но и о числе смертей». Это очень опасно, предупредил специалист.

Психолог сказал, что понимает причины: с помощью этих данных людям хотят наглядно показать, почему важно соблюдать карантин. Однако в реальности тревожность лишь увеличивается.

Надо понимать, что, если нас пугают и мы при этом не можем защитить себя и повлиять на ситуацию, то включаются защитные механизмы: люди начинают преуменьшать угрозу и неправильно оценивать ситуацию, — цитирует Нестика «Интерфакс».

Именно в этом, как считает учёный, кроется причина утверждений, что «проблемы коронавируса нет вообще».

Обе крайности деструктивны и осложняют борьбу с пандемией, подчеркнул эксперт.

Ранее NEWS.ru писал, что у человека, испытывающего навязчивый страх перед коронавирусом, могут развиться тяжёлые нарушения психики. При этом больше всего страдают люди без социальной поддержки.