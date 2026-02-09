Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
09 февраля 2026 в 12:36

Психолог ответил, как привить детям здоровое отношение к деньгам

Психолог Скобелев: разговаривать о деньгах необходимо позитивно и открыто

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Разговоры о деньгах в семье должны быть позитивными и открытыми, рассказал Readovka.news семейный и детский психолог Антон Скобелев. Он отметил, что ребенок должен усвоить, что деньги являются важной частью жизни, а не ее целью.

Эффективное финансовое воспитание — это последовательный процесс. Его цель — научить ребенка ставить цели, разумно тратить, копить и понимать связь между трудом и вознаграждением, — рассказал Скобелев.

Психолог отметил, что карманные деньги можно начинать давать ребенку с семи лет. По его словам, таким образом у детей будет возможность осознать, что это не абстрактный показатель, а конкретный инструмент для жизни.

Ранее клинический психолог Ксения Солопанова рассказала, что усталость родителей приводит к тому, что они могут срываться на детях. Она посоветовала дать психике отдохнуть и переключиться перед тем, как приниматься за домашние дела.

дети
родители
деньги
психологи
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
На Западе забили тревогу из-за новой тактики российской армии в зоне СВО
Минобороны РФ сообщило о поражении военного аэродрома и объектов ВСУ
«Весело и складно»: в ГД высмеяли заявление Зеленского о 250 самолетах
«Искандеры» уничтожили важную цель под Киевом: удары по Украине 9 февраля
В Петербурге местная жительница зарезала мужа ножом
Юрист напомнил, в каких случаях дачникам грозит штраф за склад на участке
В Минобороны России назвали потери ВСУ за сутки
Школьник получил перелом после удара в спину
Заседание по делу блогера Лерчек неожиданно перенесли
Маркетплейсы ответили на призывы приравнять их к супермаркетам
Житель Саратова украл велосипед у курьера
Магнитные бури сегодня, 9 февраля: что завтра, мигрени, скачки давления
Онищенко оценил необходимость повторной вакцинации от гриппа
Американист оценил перспективу нормализации отношений России и США
«Решил срезать»: Панжинский осудил французского лыжника за нарушение правил
В Кремле объяснили, что такое «дух Анкориджа»
Песков заявил об отсутствии ясности по активам для фонда Совета мира
«Москва такая многоликая»: Путин примет с докладом Собянина
«Удушающие приемы со стороны США»: Песков подтвердил попытки помочь Кубе
В Кремле высказались об участии России в Совете мира
Дальше
Самое популярное
Смерть Зеленского, война с НАТО, конец Каллас: пять пророчеств Медведева
Общество

Смерть Зеленского, война с НАТО, конец Каллас: пять пророчеств Медведева

Освистывание США и Израиля, флаг РФ: как прошло открытие Олимпиады-2026
Спорт

Освистывание США и Израиля, флаг РФ: как прошло открытие Олимпиады-2026

Дело о продаже органов в больнице Петербурга: что известно, кто причастен
Общество

Дело о продаже органов в больнице Петербурга: что известно, кто причастен

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.