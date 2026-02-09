Психолог ответил, как привить детям здоровое отношение к деньгам Психолог Скобелев: разговаривать о деньгах необходимо позитивно и открыто

Разговоры о деньгах в семье должны быть позитивными и открытыми, рассказал Readovka.news семейный и детский психолог Антон Скобелев. Он отметил, что ребенок должен усвоить, что деньги являются важной частью жизни, а не ее целью.

Эффективное финансовое воспитание — это последовательный процесс. Его цель — научить ребенка ставить цели, разумно тратить, копить и понимать связь между трудом и вознаграждением, — рассказал Скобелев.

Психолог отметил, что карманные деньги можно начинать давать ребенку с семи лет. По его словам, таким образом у детей будет возможность осознать, что это не абстрактный показатель, а конкретный инструмент для жизни.

Ранее клинический психолог Ксения Солопанова рассказала, что усталость родителей приводит к тому, что они могут срываться на детях. Она посоветовала дать психике отдохнуть и переключиться перед тем, как приниматься за домашние дела.