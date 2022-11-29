Психолог объяснила совпадения характера личности с описанием в гороскопе Психолог Ивкова: чаще всего люди верят в мистику и гороскопы в критических ситуациях

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Клинический психолог онлайн-сервиса по управлению здоровьем Budu Кристина Ивкова рассказала, почему люди узнают себя в описаниях гороскопов. Роль играет эффект Барнума, который проявляется в склонности доверять расплывчатым и обобщенным характеристикам как точному описанию личности, пишут «Известия».

По словам специалиста, астрология помимо приписывания общих характеристик, которые задают тон дню, году или столетию, еще является вектором поведения в этот период в зависимости от знака зодиака.

И в этом месте мы сталкиваемся с эффектом Барнума — это когнитивное искажение, проявляющееся в склонности человека доверять неопределенным, расплывчатым, обобщенным характеристикам как точному описанию их личности, — пояснила Ивкова.

Барнум, о котором идет речь, был известным мистификатором, предпринимателем и шоуменом, жившим в XIX веке. Он мог превратить в мистическое действие любое шоу. Сильнее всего эффект Барнума проявляется, когда формулировки, используемые для описания личности или периода, можно применить к большинству людей. Также он проявляется в случаях благоприятных и позитивных прогнозов и если есть авторитетный источник.

Еще лучше такой эффект действует, если человек считает, что прогноз персонифицирован. Психолог отметила, что большинству людей мистическое мышление свойственно в критических ситуациях, так как одно из основных функций психики — это защита.

Ради иллюзорного контроля и управления внешними обстоятельствами человек готов верить и гороскопам, и предсказаниям, и описаниям периодов солнечных затмений со всеми вытекающими из этого «последствиями», — добавила эксперт.

Причиной тяги людей к гороскопам и предсказаниям чаще всего является желание обладать информацией по максимуму здесь и сейчас, чтобы лучше контролировать ситуацию. К тому же, людям свойственно объяснять все решения и состояния расположением планет, символами и прочим, что снимает ответственность за свои действия и даже психологические состояния.

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