Предсказавшая присоединение территорий к РФ астролог сделала прогноз

Фото: Vadim Nekrasov/Russian Look/Global Look Press

Астролог Светлана Драган, предсказавшая в апреле 2021 года присоединение к России новых территорий, сделала прогноз для страны на ближайшее будущее. В эфире программы «Малахов» на телеканале «Россия 1» она сообщила, что россиян ждет сложный и жесткий декабрь, однако март станет поворотным в происходящих событиях.

Астролог уверена, что прессинг в декабре утихнет.

Нам нужно приготовиться к тому, что декабрь будет сложный и давление будет оказываться агрессивно и жестко. Но ничего не пугайтесь, внутренний дух и концентрация в России есть, понимание верных путей и вектора развития есть. Прессинг уйдет, — сказала Драган.

Однако расслабляться на этом не стоит. В середине зимы, согласно прогнозу астролога, к которому прислушиваются и эксперты, и бизнесмены, мировые события несколько успокоятся. Но горячее время наступит в конце февраля.

В феврале прессинг придет снова, но мы сможем наблюдать прорывные вещи. Март станет крайне поворотным: будут предлагать различные варианты договоренностей, будут провокационные вещи, — уверена звездочет.

Астролог считает, что с этого момента историческая страница перелистнется — и это коснется как России, так и США. Это, в свою очередь, даст старт глобальным событиям, а все, что происходит сейчас, останется в далеком прошлом.

Драган отметила, что сейчас Россия сталкивается с самым жестким прессингом за всю историю, однако враг не понимает, что таким образом закаляет народ. А вот у США дела будут идти не так хорошо. Уже со следующего года страна начнет разделяться, доллар ослабнет во всем мире и уже в 2024 году экономика перейдет на совершенно другой виток развития.

Ранее психолог Гузель Сафина выразила мнение, что россияне ходят к так называемым гадалкам и экстрасенсам, чтобы снять с себя ответственность и не принимать самостоятельные решения.