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18 июня 2026 в 14:33

Психолог объяснила, почему некоторые люди резко исчезают после общения

Психолог Сальникова: люди могут прекратить общение из-за накопившихся проблем

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Некоторые люди могут резко прекратить общение из-за накопившихся проблем в отношениях, заявила в беседе с «Радио 1» психолог Дарья Сальникова. Как правило, такой путь выбирают те, кто не хочет прикладывать усилия, чтобы разобраться в той или иной ситуации. Другие же «уходят по-английски» из-за потребительского отношения к другим и стремления к выгоде.

Если в отношениях все гладко — это иллюзия. Однако современный человек часто не готов объединиться [с партнером] против проблемы, он выбирает сбежать от трудностей. Кроме того, многообразие знакомств (соцсети, клубы, кафе) породило ощущение, что за углом всегда есть кто-то лучше. Эта иллюзия обесценивает текущего партнера. Зачем решать проблему с этим, если можно смахнуть влево и найти нового? Выбор родил не свободу, а «сознание потребителя» в отношениях, — высказалась Сальникова.

Наконец, причина может быть в банальной потере интереса к общению. Если человек больше не хочет вкладываться в отношения, он может выбрать «путь наименьшего сопротивления» и просто исчезнуть без объяснений, заключила эксперт.

Ранее Сальникова заявила, что при гостинге со стороны партнера не нужно пытаться разобраться в ситуации. Она отметила, что такое поведение является ответственностью другого человека.

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