Психолог объяснила, как распознать брак, обреченный на провал Психолог Малахова поделилась советами, как распознать брак, обреченный на провал

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Сексолог, психотерапевт, клинический психолог Елена Малахова объяснила, каким образом можно с точной вероятностью предсказать обреченную на провал совместную супружескую жизнь. В беседе с «Мослентой» она рассказала, что важно уметь рефлексировать на тему отношений и мыслить в перспективе.

Для того, чтобы понять, имеет ли отношения с супругом счастливое будущее, специалист советует задать себе и партнеру несколько вопросов, ответы на которые дадут увидеть более ясную картину.

Удовлетворяют ли меня эти отношения? Если нет, то как давно? Пытаюсь ли я что-то сделать, чтобы все исправить? Получается ли? Предпринимает ли такие же попытки партнер? Как партнер реагирует на мои попытки? Воспринимаю ли я партнера как сексуальный объект? А он меня?, — приводит в качестве примеров вопросы Малахова.

Несмотря на это она отмечает, что даже если ответы не будут вас удовлетворять, брак все равно возможно сохранить. Однако супруги в таком случае будут жить не как пара влюбленных людей, а скорее как соседи.

Ранее Малахова поделилась мнением, стоит ли строить любовные отношения во время отпуска. Она уверена, что шанс развития курортного романа крайне мал, поэтому подобные отношения смогут подойти тем, кто не рассчитывает на длительную любовную связь.