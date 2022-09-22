Психолог объяснила, как пережить измену любимого человека Психолог Девятка: после измены предстоит длительная работа по восстановлению самооценки

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После измены пара не сможет жить «как раньше», поэтому в случае, если она решит сохранить брак, людям предстоит научиться жить дальше, вопреки произошедшему предательству, сообщила психолог, гештальт-терапевт Анна Девятка. В беседе с «Москвой 24» она отметила, что партнерам предстоит длительная работа по восстановлению самооценки того, кому изменили, и поиску проблемы, спровоцировавшей предательство.

Многие мои клиенты высказывали мнение о том, что забыть измену нельзя, так как «мысленно постоянно будешь о нее раниться». Я с ними согласна, так как заноза в сердце останется навсегда. Человек живет с осознанием «меня уже один раз предали». Это как пытаться просить прощения у разбитого стакана для того, чтобы он снова стал целым, — сказала Девятка.

По словам психолога, просить прощения придется много раз, сам внешний вид партнера будет ранить и напоминать о боли, но рано или поздно на душе снова воцарится мир. Главное — быть в этой беде вместе, а не порознь.

По словам психолога, вариантов действий после измены может быть несколько: разводиться или остаться вместе, но пытаться самостоятельно справиться с чувствами вины, страха и подавленной ярости. Также можно обратиться к специалисту, который поможет разобраться с проблемой.

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