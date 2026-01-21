Психолог объяснил феномен «социального похмелья» после встреч с друзьями

Встречи с людьми, в том числе друзьями, могут вызвать так называемое социальное похмелье, для которого характерна вялость, заявил «Вечерней Москве» психолог Илья Ахмедов. Он связал это явление с чрезмерной активностью мозга во время общения.

Причина в том, что социальное общение — это активная работа мозга. Во время встречи мы постоянно считываем эмоции, подбираем реакции, контролируем выражение лица, интонации, шутки, вовлеченность, а иногда и собственные границы. Именно это длительное напряжение и приводит к социальному истощению, — отметил Ахмедов.

Он подчеркнул, что чаще всего «социальное похмелье» появляется у интровертов и людей с сильной эмпатией. Кроме того, этому больше подвержены те, у кого имеется повышенная тревожность. Эксперт отметил, что усталость после общения с людьми — это не диагноз и не приговор, а лишь сигнал организма о превышении своей нормы социальной нагрузки.

Ранее психолог Ольга Аванесян заявила, что первая мысль при возникновении эмоций — самая важная. Она отметила, что в переживании важны три пункта: мысль — спусковой крючок, мгновенная эмоция и автоматическая реакция.