Психолог назвал способ защитить номер банковской карты от мошенников

Для защиты от телефонных мошенников необходимо помнить о ряде правил безопасности. Врач-психиатр и психолог Александр Федорович рассказал в интервью радио Sputnik, что следует сделать, чтобы в нужный момент не растеряться.
Так, несмотря на многочисленные предупреждения, граждане всё равно
Федорович предлагает при выпуске карт писать на них большими буквами "Не называйте никому номер карты, и особенно вот этот код".
Если человек возьмет карточку, а там это будет написано, то он задумается, - полагает психолог.
Сейчас подобное предупреждение можно сделать самостоятельно, наклеив на карту стикер с соответствующей надписью. Эксперт считает, что такой приём позволит людям, особенно пожилым, вспомнить о мерах безопасности.
Также Федорович полагает, что сотрудникам банка следует запретить звонить пожилым клиентам. Тогда они точно будут знать, что на другом конце провода с ними беседует мошенник.
Психолог подчёркивает, что после определённого возраста люди плохо ориентируются в современных средствах связи и потому всегда остаются уязвимы для мошенников. Поэтому злоумышленников следует лишать возможности обманывать пожилых, считает Федорович.
Ранее стало известно, что мошенники начали пугать россиян уголовными делами.