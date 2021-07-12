Психолог назвал способ защитить номер банковской карты от мошенников

Для защиты от телефонных мошенников необходимо помнить о ряде правил безопасности. Врач-психиатр и психолог Александр Федорович рассказал в интервью радио Sputnik, что следует сделать, чтобы в нужный момент не растеряться.

Так, несмотря на многочисленные предупреждения, граждане всё равно называют телефонным мошенникам номера своих банковских карт, CVV-коды и другие данные. Эксперт считает, что это происходит, потому что злоумышленники искусно выстраивают разговор и вынуждают жертву забыть о безопасности.

Федорович предлагает при выпуске карт писать на них большими буквами "Не называйте никому номер карты, и особенно вот этот код".

Если человек возьмет карточку, а там это будет написано, то он задумается, - полагает психолог.

Сейчас подобное предупреждение можно сделать самостоятельно, наклеив на карту стикер с соответствующей надписью. Эксперт считает, что такой приём позволит людям, особенно пожилым, вспомнить о мерах безопасности.

Также Федорович полагает, что сотрудникам банка следует запретить звонить пожилым клиентам. Тогда они точно будут знать, что на другом конце провода с ними беседует мошенник.

Психолог подчёркивает, что после определённого возраста люди плохо ориентируются в современных средствах связи и потому всегда остаются уязвимы для мошенников. Поэтому злоумышленников следует лишать возможности обманывать пожилых, считает Федорович.

Ранее стало известно, что мошенники начали пугать россиян уголовными делами.