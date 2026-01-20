Атака США на Венесуэлу
Психолог дала советы, как вести себя родителям в ответ на хамство ребенка

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Когда ребенок хамит, он подсознательно просит о помощи, так как не может справиться с негативными эмоциями, рассказала aif.ru психолог Татьяна Василькова. Она отметила, что родители часто начинают усугублять ситуацию.

Психолог объяснила, что не стоит грубить в ответ, кричать и усиливать негатив, так как это не приведет к хорошему результату. По ее словам, необходимо попытаться понять причины такого поведения и подумать о том, как помочь ребенку.

Василькова посоветовала разрешить детям злиться. Также, по ее мнению, необходимо проанализировать собственное поведение и понять, почему ребенок вынужден защищаться.

Ранее психолог Марина Андриенко рассказала, что зависимость от гаджетов у детей может появляться из-за недостатка внимания. Она отметила, что ребенку необходимо предоставить альтернативные варианты досуга.

