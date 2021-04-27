Психоаналитик объяснил значение снов о смерти и сексе с точки зрения науки

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Сновидения могут быть не только отражением сознательной жизни, но также говорить о ближайшем будущем человека и показывать его реальные желания. Об этом заявил арт-терапевт Сергей Антонов. По мнению психоаналитика, в первую очередь это касается снов про смерть, выпадение зубов и волос, передаёт Пятый канал.

Антонов считает, что сны про смерть, свою или близких, — это совершенно нормальное явление. Они имеют вполне научное толкование.

В первую очередь не нужно связывать это с реальной физической смертью, потому что сновидение, оно символично, — сказал арт-терапевт.

Так, смерть как символ означает переход в другое состояние, смена прежней идентичности, перемены в характере и судьбе. Часто такие сновидения люди видят на различных этапах взросления и в так называемые кризисы возраста, пояснил Антонов.

Он отметил, что сны о выпадении зубов и волос говорят о беззащитности, которую человек испытывает в реальной жизни. Ведь зубы в бессознательном состоянии являются не только инструментом для пережевывания пищи, но ещё и «оборонительным приспособлением». Такие сновидения могут возникнуть при потере значимых объектов и людей, а также как предчувствие ухода из жизни близких.

По мнению Антонова, о реальных желаниях человека говорят эротические сны.

Сны символичны, и не нужно их воспринимать как-то, что напрямую может произойти, но одна из их функций — это компенсация того, что мы недостаточно получили в жизни. Нам не хватает, например, секса — и нам снятся эротические сны, — отметил психоаналитик.

Специалист отметил, что научный подход разнится с «бытовым» толкованием сновидений. В частности, по сонникам смерть во сне означает долголетие человека, а секс — измену своему партнёру в реальной жизни.

Ранее врач общей практики Виктор Лунёв сообщил, что ночные кошмары могут являться признаком серьёзной болезни. Если плохие сны стали приходить часто или повторяться, следует как можно скорее посетить поликлинику, посоветовал медик.