Психиатр объяснил, как предотвратить повышенную агрессию у детей Психиатр Скавыш: чтобы предотвратить у ребенка агрессию, его нужно отдать в спортивную секцию

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Детей стоит отдавать в спортивные, музыкальные и танцевальные секции — это позволит предотвратить проблему повышенной агрессивности, заявил в беседе с РИАМО врач-психиатр Владимир Скавыш. Он заявил, что агрессивность — индикатор низкой культуры человека и эпохи, но уточнил, что она может быть приемлемой, если связана с культурно-религиозной традицией народа.

В школьные годы я бы советовал всех детей по интересам и по способностям отдавать в спортивные секции, в музыкальные, танцевальные, хоровые школы. И пусть учит ребенок дзюдо или танцует лезгинку с кинжалами (под наблюдением опытных педагогов). Агрессивность допустима лишь культурно приемлемая, освященная вековой культурно-религиозной традицией народа, — сказал эксперт.

Скавыш ранее заявил, что повышенная агрессивность ребенка связана с его невоспитанностью и социально-педагогической запущенностью. По его словам, «воспитание» в традициях «уголовщины» также способно повлиять на его склонность к агрессии. Психиатр подчеркнул, что подростковый возраст не может оправдать агрессивность ребенка. Эксперт уточнил, что агрессия — это злое, деструктивное поведение, для исправления которого в определенный момент воспитательных методов может не хватать и может возникнуть необходимость в помощи врача.