Протокол на гулявшего с собакой москвича рассмотрят 6 апреля

Пресненский суд Москвы в понедельник, 6 апреля, рассмотрит протокол о неповиновении требованиям сотрудника полиции в отношении москвича Иисуса Воробьёва, который гулял с собакой на Патриарших прудах.
Об этом со ссылкой на адвоката задержанного Олега Елисеева
Завтра [6 апреля] мы к 11 часам собираемся попасть в ОВД Пресненского района, после чего должны поехать в районный суд. Если будут какие-то изменения по времени, то нас об этом должны оповестить, — сказал он.
Как ранее писал NEWS.ru, ситуация с задержанием москвича Иисуса Воробьёва за выгул собаки выглядит как постановка. Такое мнение выразила руководитель кинологической организации «Ренессанс» Ирина Кирсанова.
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