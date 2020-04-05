Протокол на гулявшего с собакой москвича рассмотрят 6 апреля

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В социальных сетях 5 апреля появились извинения за ошибку, которая возникла во время записи интервью губернатора Курской области Романа Старовойта на одном из местных телеканалов.

Во время записи интервью вопрос о том, как оплачивать квитанции по коммуналке во время полной самоизоляции, остался без ответа. Губернатор региона при этом сослался на проблемы со связью. У нас...