Протоиерей Смирнов отреагировал на сообщения о его состоянии

https://static.news.ru/photo/abe97fe2-976b-11ea-acfb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Глава патриаршей комиссии по делам семьи протоиерей Дмитрий Смирнов не стал комментировать сообщения о подключении его к аппарату ИВЛ.

На всё молчу, обходитесь без информации из первых рук. Ферштейн? — цитирует его радиостанция «Говорит Москва».

Отмечается, что 69-летний Димитрий Смирнов был госпитализирован 5 мая. У него диагностирована коронавирусная пневмония. Сам он никак не комментировал состояние своего здоровья. Известно лишь, что протоиерей перенёс операцию.

Ранее, как писал NEWS.ru, протоиерей Смирнов предрёк России вымирание после пандемии. По его словам, русское население в стране «поменяется местами» с приезжими из Средней Азии. Их протоиерей назвал «нашим будущим».