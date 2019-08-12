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Протоиерей РПЦ прокомментировал громкий скандал с крещением ребёнка в Гатчине. По его словам, игумен Фотий совершил недопустимое, однако сделал он это не по злобе, а из-за банальной спешки.

Он старается изо всех сил. Ему мешает мать ребёнка. Но он обязан закончить. Или встанет вопрос о действительности крещения. Священник в спешке совершает недопустимое, но он делает это не по злобе или нелюбви к пришедшим: он должен завершить то, что он уже 22 года делает как самое важное в своей жизни, — совершает таинство Церкви, — написал он на своей странице в Facebook .

По его словам, священнослужитель лишь пытался выполнить все установленные каноном предписания, в данном случае, осуществить полное погружение младенца в воду. Этот процесс осложнился тем, что ребёнок был гораздо больше размеров купели. Он посоветовал родителям крестить детей до достижения 6-месячного возраста либо обращаться в храмы, при которых есть баптистерии (специальные купели для погружения взрослых или даже нескольких человек — Прим.ред). В противном случае произойдёт то, что произошло.

В итоге он идёт под запрет, родители (вероятнее всего) больше в храм ни ногой, зрители в шоке, ушаты грязи летят вперемешку с тухлыми яйцами в адрес всей Церкви, — заметил клирик.

Ранее на поведение священнослужителя пожаловалась мать годовалого ребёнка, которая осталась недовольна обрядом крещения в Мариенбургском Покровском храме в Ленинградской области. После таинства у её малыша остались ссадины и ушибы. Священника от службы отстранили.

Как стало известно News.ru, игумен Фотий был и ранее замечен в грубом отношении к прихожанам. Как сообщили в пресс-службе Гатчинской епархии, на священнослужителя неоднократно поступали жалобы, однако все они носили неофициальный характер.