Против сбившего пешеходов в Москве рэпера возбудили уголовное дело

https://static.news.ru/photo/f797cfe8-fcb5-11ea-b5d2-fa163e074e61_660.jpg Фото: АГН «Москва»

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлёкшее тяжкий вред здоровью) после ДТП на улице Остоженка в Москве, в котором пострадали три пешехода. В ближайшее время предполагаемому виновнику аварии — 26-летнему рэперу Эллею (Эльману Гулиеву) — предъявят официальное обвинение и изберут меру пресечения.

Об этом KP.RU сообщил источник в правоохранительной системе. Собеседник издания также рассказал, что в рамках дела назначены технические и биологические экспертизы. В случае если вина Гулиева будет признана судом, ему грозит до трёх лет лишения свободы. Рэпер отрицает, что перед аварией двигался с превышением скорости. При этом он заявил, что намерен компенсировать материальный ущерб всем пострадавшим.

Авария в центре Москвы произошла вечером 21 сентября. Автомобиль Infiniti Гулиева столкнулся с Mersedes и вылетел на тротуар, сбив трёх прохожих. Две пострадавшие женщины госпитализированы и находятся в тяжёлом состоянии, одной из них ампутировали часть ноги, мужчину с переломами оставили на амбулаторном лечении. Гулиева сразу после ДТП задержали, писал NEWS.ru. Выяснилось, что у рэпера есть неоплаченный штраф за нарушение ПДД на сумму 24,4 тыс. рублей. В столичном дептрансе заявили, что Гулиев спровоцировал ДТП, проехав на запрещающий сигнал светофора.