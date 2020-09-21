Против сбившего пешеходов в Москве рэпера возбудили уголовное дело

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлёкшее тяжкий вред здоровью) после ДТП на улице Остоженка в Москве, в котором пострадали три пешехода. В ближайшее время предполагаемому виновнику аварии — 26-летнему рэперу Эллею (Эльману Гулиеву) — предъявят официальное обвинение и изберут меру пресечения.
Об этом KP.RU
Авария в центре Москвы произошла вечером 21 сентября. Автомобиль Infiniti Гулиева столкнулся с Mersedes и вылетел на тротуар, сбив трёх прохожих. Две пострадавшие женщины госпитализированы и находятся в тяжёлом состоянии, одной из них ампутировали часть ноги, мужчину с переломами оставили на амбулаторном лечении. Гулиева сразу после ДТП задержали, писал NEWS.ru. Выяснилось, что у рэпера есть неоплаченный штраф за нарушение ПДД на сумму 24,4 тыс. рублей. В столичном дептрансе заявили, что Гулиев спровоцировал ДТП, проехав на запрещающий сигнал светофора.
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