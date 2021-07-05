Против клиники возбудили дело из-за смерти заразившегося COVID пациента

В Москве возбуждено уголовное дело в связи со смертью пациента, заразившегося коронавирусом в одной из клиник. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Расследование проводится в отношении ООО «Центр инновационных медицинских технологий» («Европейская клиника»). Предполагается, что причиной заражения COVID-19 одного из пожилых пациентов стало ненадлежащее соблюдение в медучреждении ограничительных мер.

Сотрудники клиники проигнорировали просьбы пациента и его родственников об оказании ему неотложной медпомощи, хотя знали о наличии у него инфекции и осознавали, что в силу возраста он относится к группе повышенного риска смертности. По версии следствия, работники опасались, что деятельность клиники будет приостановлена из-за вынужденного перехода врачей и пациентов на самоизоляцию.

Медики допустили поражение лёгких пациента, скрыли этот факт, внеся в документы заведомо ложные сведения и, несмотря на быстрое ухудшение состояния мужчины, выписали его под домашнее наблюдение. Некоторое время спустя он умер в одной из московских больниц.

Дело возбуждено по ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлёкших по неосторожности смерть человека).

Ранее доктор медицинских наук, пожелавший остаться неизвестным, предупредил о серьёзной опасности самолечения коронавируса. По его словам, бесконтрольный приём препаратов делает вирус только сильнее.