Врач предупредил о серьёзной опасности самолечения коронавируса

Доктор медицинских наук, пожелавший остаться неизвестным, предупредил о серьёзной опасности самолечения коронавируса. По словам врача, бесконтрольный приём препаратов делает вирус только сильнее, сообщает URA.RU.

Дозы, чётко не рассчитанные индивидуально и хорошо не контролируемые по эффективности, приводят к ускорению мутаций вируса и повышению его опасности. В том числе — к снижению эффективности прививок, — приводит издание слова доктора.

Речь идёт, в частности, о бесконтрольном приёме препарата «Фавипиравир», используемого при лечении коронавируса. Его бесконтрольный приём может ускорить процессы мутации вируса. Он воздействует на РНК COVID-19, но бессистемные дозы делают вирус только сильнее, так как он адаптируется к препарату. Это, в свою очередь, может привести к возникновению и развитию новых штаммов коронавируса.

Как сообщалось ранее, для российский врачей проблема постковидного синдрома выходит на первое место. Характерный комплекс симптомов испытывают около четверти пациентов, перенёсших COVID-19.