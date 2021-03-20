Врач: проблемы постковидного синдрома в РФ выходят на первое место

https://static.news.ru/photo/9cfe390c-20ad-11eb-bcec-fa163e074e61_660.jpg Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press

Для российский врачей проблема постковидного синдрома выходит на первое место. Об этом заявил врач-терапевт высшей категории Алексей Водовозов.

В интервью радио Sputnik он отметил , что характерный комплекс симптомов испытывают около четверти пациентов, перенёсших COVID-19.

Среди признаков синдрома — затруднение дыхания, слабость, изменение вкусовых ощущений. Всё это ощущается с разной степенью тяжести.

О проблеме заговорили ещё в середине прошлого года, однако раньше на первом месте стоял вопрос борьбы непосредственно с коронавирусом. Однако по мере снижения заболеваемости проблемы лечения постковидного синдрома стали выходить на первый план.

Примерно 10–25% переболевших ещё некоторое время сталкиваются с примерно двадцатью симптомами постковидного синдрома, — отмечает Алексей Водовозов.

Медик подчёркивает, что сейчас распространяется много некачественной информации о том, как справиться с этим состоянием. При этом неправильное лечение может нанести вреда больше. чем принесло заболевание.

Например, говорят, что надо разрабатывать лёгкие, надувая шарики. Этого делать категорически нельзя. Так можно нанести даже больший вред, чем нанесло заболевание, — говорит Водовозов.

Врач призвал не заниматься самолечением и при наличии симптомов синдрома обращаться к специалистам, а информацию получать из официальных источников.

Если есть такая возможность, то можно скачать рекомендации европейского бюро Всемирной организации здравоохранения. Они сделаны для людей, перенесших ковид. Они есть и на русском языке, — посоветовал Водовозов.

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