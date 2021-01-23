Протестующие в Москве перекрыли Большую Дмитровку

https://static.news.ru/photo/3d6659f4-5d82-11eb-912d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Участники несогласованного шествия перекрыли движение по улице Большая Дмитровка в центре Москвы. Часть протестующих отправилась в сторону Кремля.

Часть собравшихся ушла с Пушкинской площади и отправилась в сторону Кремля, затем они вышли на Большую Дмитровку, перекрыли движение и идут по проезжей части, сообщает ТАСС.

23 января в столице проходит несанкционированная акция в поддержку оппозиционного политика Алексея Навального. В районе Пушкинской площади находятся, по разным данным, от четырёх тысяч до 15 тысяч человек. Они требуют освобождения оппозиционера.

Ранее Навального задержали по прибытию в Москву из Германии, где он с августа лечился от отравления. В прокуратуре считают, что он нарушил правила условного наказания, которое ему было назначено по так называемому делу «Ив Роше».

Сторонники политика призвали людей выйти на акции протеста. Полиция заявила, что они незаконны, и начала задержания.

Как писал NEWS.ru, Манежная площадь у Кремля перекрыта в Москве. Полиция пропускает только тех, кто её покидает.