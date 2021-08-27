Протестующие облили краской фонтаны Букингемского дворца в Лондоне

В Лондоне прошла акция протеста активистов движения Animal Rebellion. Они облили краской фонтаны Букингемского дворца, сообщает The Independent.

Таким образом экоактивисты выразили протест против действий королевы Великобритании Елизаветы II, которая попросила внести изменения в законопроект о климате.

Пришло время для новой системы, основанной на справедливости и сострадании. Королевская семья должна быть лидером в этом направлении, — цитирует издание представителя движения.

Ранее стало известно, что Елизавета II попыталась воспользоваться своим правом суверена и надавить на британских министров, чтобы освободить владения королевской семьи от использования возобновляемых источников энергии для борьбы с глобальным потеплением. Кроме того, её семья использует земли ради охоты и животноводства.

Ранее сообщалось, что в России предложили ввести внутренний углеродный налог для производителей загрязняющей атмосферу продукции. Согласно инициативе экологической общественной организации «Зелёный патруль», предполагается тратить полученные в бюджет «грязные» деньги на смягчение последствий климатических изменений на территории страны.