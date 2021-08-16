В России предложили ввести внутренний углеродный налог для производителей

Экологическая общественная организация «Зелёный патруль» выступила с предложением ввести внутренний углеродный налог для российских производителей. Предполагается тратить полученные в бюджет деньги на смягчение последствий изменения климата, сообщает ТАСС.

Отмечается, что летом 2021 года произошло множество природных аномалий. В разных регионах введены режимы ЧС федерального масштаба. При этом в России гораздо опаснее проявляются изменения климата, чем в большинстве регионов мира.

Необходим жёсткий контроль и профилактика аварий, связанных с таянием вечной мерзлоты, <..> экологическая модернизация производств, активное развитие альтернативной энергетики и автотранспорта, — заявил глава «Зелёного патруля» Андрей Нагибин.

Приводится в пример ситуация с выпавшей в последние дни трёхмесячной нормой осадков в Анапе, Тамани и Керчи. При этом на Дальнем Востоке ущерб от паводков уже составил больше 13 млрд рублей, в Якутии и Иркутской области бушуют мощные лесные пожары.

Ранее сообщалось, что эксперты предложили бизнесу способ сэкономить $40 млрд на уплате углеродного налога, вложившись в технологию улавливания и захоронения углекислого газа.