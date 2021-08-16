В России предложили ввести внутренний углеродный налог для производителей
Кирилл Трофименко
Кирилл Трофименко
09:40, 17 августа 2021
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Экологическая общественная организация «Зелёный патруль» выступила с предложением ввести внутренний углеродный налог для российских производителей. Предполагается тратить полученные в бюджет деньги на смягчение последствий изменения климата, сообщает ТАСС.
Отмечается, что летом 2021 года произошло множество природных аномалий. В разных регионах введены режимы ЧС федерального масштаба. При этом в России гораздо опаснее проявляются изменения климата, чем в большинстве регионов мира.
Необходим жёсткий контроль и профилактика аварий, связанных с таянием вечной мерзлоты, <..> экологическая модернизация производств, активное развитие альтернативной энергетики и автотранспорта, — заявил глава «Зелёного патруля» Андрей Нагибин.
Приводится в пример ситуация с выпавшей в последние дни трёхмесячной нормой осадков в Анапе, Тамани и Керчи. При этом на Дальнем Востоке ущерб от паводков уже составил больше 13 млрд рублей, в Якутии и Иркутской области бушуют мощные лесные пожары.
Ранее сообщалось, что эксперты предложили бизнесу способ сэкономить $40 млрд на уплате углеродного налога, вложившись в технологию улавливания и захоронения углекислого газа.
Механизм улавливания выбросов углекислого газа (CCUS, Carbon capture, utilisation and storage) включает в себя технологии по поиску и захоронению углекислого газа для снижения объёма выбросов на предприятии. По данным экспертов, использование этой технологии позволит промпредприятиям сэкономить на углеродном налоге $40 млрд за 25 лет. Кроме того, ставку налога можно будет снизить за счёт вложений в климатические проекты другого типа, включая борьбу с пожарами, осушение болот и создание карбоновых ферм.