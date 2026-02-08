Проще не бывает: шоколад, сливки, масло. Волшебная начинка для праздничных блинов. Тает во рту и покоряет всех

Не нужно стоять у плиты и что-то варить. Весь процесс происходит в одной миске и занимает меньше времени, чем выпечка стопки блинов. Результат же выглядит как начинка из дорогой кондитерской.

Для начинки беру 200 граммов хорошего темного или молочного шоколада и ломаю его на мелкие кусочки и отправляю в глубокую жаропрочную миску. В сотейнике нагреваю 200 мл жирных сливок (33%) до горячего состояния, но не даю им закипеть — как только по краям пошли первые пузырьки, снимаю с огня. Заливаю горячими сливками кусочки шоколада и оставляю на 2–3 минуты, чтобы шоколад начал плавиться. Затем тщательно перемешиваю массу венчиком до получения идеально гладкой, блестящей и однородной текстуры. Добавляю 50 граммов мягкого сливочного масла, нарезанного кубиками, и снова перемешиваю до полного соединения. Масло делает начинку более плотной и глянцевой. Даю ганашу остыть при комнатной температуре, а затем убираю в холодильник минут на 20–30, чтобы он немного загустел и стал удобной для намазывания консистенции. Этой густой шоколадной массой намазываю остывшие блины, сворачиваю их в трубочку или конвертик. Подавать можно сразу или дать постоять немного — начинка останется мягкой внутри, но не будет вытекать.

