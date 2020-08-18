Прощание с Легкоступовой состоится 20 августа

https://static.news.ru/photo/a427351c-e13d-11ea-9343-fa163e074e61_660.jpg Валентина Легкоступова Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Прощание с заслуженной артисткой РФ, певицей Валентиной Легкоступовой состоится 20 августа. Об этом журналистам сообщили представители пресс-службы ГПУ «Ритуал».

Отмечается, что церемония пройдёт в Большом прощальном зале похоронного дома в Троекурово.

Гражданская панихида начнётся в 12:00 и пройдёт в закрытом режиме без представителей СМИ, — передаёт РИА Новости сообщение пресс-службы «Ритуала».

Валентина Легкоступова умерла 14 августа 2020 года в больнице Москвы в возрасте 54 лет. В клинику исполнительница попала с черепно-мозговой травмой. Она впала в кому незадолго до смерти.

Как ранее писал NEWS.ru, Легкоступова, перед тем как оказаться в больнице, рассказала дочери Анетте Бриль о том, как получила травму головы, которая в итоге привела к её смерти. По словам дочери, по дороге в клинику исполнительница призналась, что упала сама.

До обнародования этих сведений в СМИ муссировались слухи о причастности к инциденту с падением певицы её мужа Юрия Фирсова. Однако никто из родственников и друзей Легкоступовой не заявил об этом в общении со следователями.