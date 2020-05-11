Пропускной режим в Москве продлён до июня

https://static.news.ru/photo/2bdb8592-93cf-11ea-8382-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Режим пропусков для передвижения по городу продолжит действовать в столице до 31 мая 2020 года, соответствующий указ подписал мэр Москвы Сергей Собянин.

Действие оформленных ранее рабочих пропусков продлится автоматически. Те горожане, что вернутся на рабочие места 12 мая, должны оформить пропуска заблаговременно, привязав к ним данные социальных карт, номера проездных или номера машин. Пропуск на разовую поездку, как и раньше, допускается оформить дважды в неделю, передаёт «Интерфакс».

Как писал NEWS.ru ранее, рекомендация носить медицинские маски и перчатки в общественных местах столицы становится обязательным требованием с 12 мая.