Прокурор просит признать законным назначение Навальному реального срока

https://static.news.ru/photo/56f3f956-7350-11eb-90ee-96000091f725_660.jpg Фото: Владимир Гердо/ТАСС

На выездном заседании Мосгорсуда по обжалованию вынесенного приговора оппозиционеру Алексею Навальному прокурор попросила признать законным решение Симоновского суда Москвы о замене для него условного срока по делу «Ив Роше» на реальный. Ранее защита Навального обжаловала это решение.

Прокурор просит суд оставить в силе обжалуемое постановление ввиду его законности и обоснованности, — заявил судья.

Алексей Навальный вернулся из Германии в Россию 17 января после лечения от отравления. Сразу по прибытии в аэропорту он был задержан на паспортном контроле. Во ФСИН заявили, что оппозиционера задержали за отказ исполнять требования суда и из-за уклонения от контроля уголовно-исполнительной инспекции — он не отмечался в российской полиции, когда лечился в Германии после отравления. 2 февраля суд заменил политику условное наказание по делу «Ив Роше» тюремным заключением сроком на два года и восемь месяцев.

Как писал NEWS.ru, Навальный на выездном заседании Мосгорсуда по обжалованию вынесенного ему приговора заявил, что предпочёл бы добиться собственного освобождения в зале суда. На вопрос блогера о том, почему заседание Мосгорсуда проходит в помещении Бабушкинского суда, судья ответила, что данное решение было принято для того, чтобы сэкономить время и силы для участников процесса. Позже сегодня оппозиционера ждёт ещё одно заседание в том же самом здании.

20 февраля Алексей Навальный станет участником двух судебных заседаний. Утром Мосгорсуд проводит слушания по апелляции адвокатов Навального на решение Симоновского суда Москвы о замене условного срока на реальный. Позже, вечером, Бабушкинский суд вернётся к рассмотрению дела по обвинению Навального в клевете в отношении ветерана ВОВ Игната Артёменко.