https://static.news.ru/photo/b1d7366a-4801-11ea-b5a8-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Захарченко Фото: Алсу Менибаева/NEWS.ru

Гособвинение просит Никулинский суд Москвы освободить Анастасию Пестрикову — гражданскую жену бывшего полковника МВД Дмитрия Захарченко — от уголовной ответственности и оштрафовать её на 150 тысяч рублей.

Она обвиняется по статье «Фальсификация доказательств».

В ходе прений сторон гособвинение попросило назначить Пестриковой штраф в размере 150 тыс. руб., а в связи с истечением срока давности освободить её от наказания, — цитирует ТАСС пресс-службу суда.

Экс-полковник МВД Дмитрий Захарченко, занимавший на момент задержания пост замначальника управления «Т» антикоррупционного главка Министерства внутренних дел России, обвиняется в получении крупной взятки. Речь шла о взятке в размере 7 миллионов рублей, позднее вскрылись ещё несколько эпизодов.

Однако, самый большой резонанс вызвало обнаружение в доме его сестры огромной суммы денег. Всего в квартире женщины нашли 9 миллиардов рублей в различной валюте.

Как ранее писал NEWS.ru, Дмитрий Захарченко, отбывающий наказание в мордовской колонии, отправлен в штрафной изолятор. По какой причине это произошло, пока неизвестно.