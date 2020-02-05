Гособвинение просит Никулинский суд Москвы освободить Анастасию Пестрикову — гражданскую жену бывшего полковника МВД Дмитрия Захарченко — от уголовной ответственности и оштрафовать её на 150 тысяч рублей.
Она обвиняется по статье «Фальсификация доказательств».
В ходе прений сторон гособвинение попросило назначить Пестриковой штраф в размере 150 тыс. руб., а в связи с истечением срока давности освободить её от наказания, — цитирует ТАСС пресс-службу суда.
Экс-полковник МВД Дмитрий Захарченко, занимавший на момент задержания пост замначальника управления «Т» антикоррупционного главка Министерства внутренних дел России, обвиняется в получении крупной взятки. Речь шла о взятке в размере 7 миллионов рублей, позднее вскрылись ещё несколько эпизодов.
Однако, самый большой резонанс вызвало обнаружение в доме его сестры огромной суммы денег. Всего в квартире женщины нашли 9 миллиардов рублей в различной валюте.
Как ранее писал NEWS.ru, Дмитрий Захарченко, отбывающий наказание в мордовской колонии, отправлен в штрафной изолятор. По какой причине это произошло, пока неизвестно.
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