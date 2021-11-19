Прокуратура Рязанской области заблокировала сайт с запрещённой информацией

По требованию прокуратуры Рязанского района был заблокирован сайт, содержащий запрещённую информацию. На нём описывались способы изготовления взрывчатых веществ, сообщает «МК в Рязани» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Прокурор Рязанской области подал иск о запрете распространения указанной информации на территории России, и суд удовлетворил требования полностью.

Законопроект, по которому блокировать сайты за публикацию методов изготовления взрывчатки и оружия смогут силовые ведомства, разработало МВД России. Проектом постановления предлагается наделить МВД, ФСБ, Росгвардию и Роскомнадзор полномочиями принимать решения о внесении сайтов в реестр запрещённых. Критерии информации, подпадающей под запрет, будут устанавливать силовые ведомства по согласованию с Роскомнадзором.

Ранее склад взрывчатки и боеприпасов был обнаружен в подвале жилого дома в Саранске. Об опасных предметах в полицию сообщил один из жильцов дома. Сотрудники полиции изъяли арсенал и отправили его на судебно-баллистическую экспертизу. Они предполагают, что арсенал мог принадлежать преступной группировке, которая действовала в Мордовии более 15 лет назад.