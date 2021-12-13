Прокуратура проверит все негосударственные школы Подмосковья

Прокуратура проверит все негосударственные образовательные организации Подмосковья на вопрос безопасности, сообщила ТАСС представитель прокуратуры Московской области Наталия Григорьева. По её словам, ведомство изучит организацию охраны и соблюдение пропускного режима. Решение было принято после взрыва у православной гимназии в Серпухове.

По поручению прокурора Московской области Сергея Забатурина организованы проверочные мероприятия всех негосударственных образовательных организаций Подмосковья. Надзорное ведомство проверит вопросы обеспечения безопасности учеников и персонала негосударственных образовательных организаций, в том числе организацию охраны и соблюдение пропускного режима, — сказала Григорьева.

Прокуратура также даст правовую оценку действиям администрации образовательных учреждений в условиях чрезвычайного происшествия.

Взрыв на территории монастыря в Серпухове произошёл утром 13 декабря. Самодельное устройство привёл в действие 18-летний выпускник православной гимназии при монастыре. В результате пострадали 12 человек, сам нападавший находится в реанимации в тяжёлом состоянии, ему оторвало ногу.

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил передать дело о нападении на гимназию в Главное следственное управление СК РФ.