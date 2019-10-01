https://static.news.ru/photo/02946282-e423-11e9-94d7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Александр Куров/News.ru

Проверку работы органов опеки и попечительства Оренбургской области собирается провести региональная прокуратура после ареста священника Николая Стремского. Об этом сообщили в надзорном ведомстве.

Оренбургской областной прокуратурой инициирована проверка органов опеки и попечительства Саракташского района, — цитирует сообщение РИА Новости .

Бывший руководитель религиозной организации «Православная Свято-Троицкая Семионова обитель милосердия» Стремский арестован до 12 ноября. Его подозревают в изнасиловании несовершеннолетнего, развратных действиях и неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетних.

Под стражей сейчас находятся и его приёмная дочь с мужем. Их обвинили в незаконном лишении свободы двух или более лиц.

Ранее News.ru писал, что власти отобрали у священника восемь детей. Священнослужителя также лишили опекунства над несовершеннолетними.