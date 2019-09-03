Прокурор просит суд приговорить участника акции протеста 27 июля в Москве Евгения Коваленко к пяти годам колонии.
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Прошу признать Коваленко виновным по предъявленному обвинению и назначить ему наказание в виде пяти лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима, — сказал прокурор.
Коваленко обвиняют в применении насилия в отношении полицейских. По данным следствия, в ходе несанкционированного митинга он сначала потянул сотрудника правоохранительных органов за бронежилет, а потом бросил в сторону полиции мусорный бак. По словам силовика, в которого попала урна, от этого он испытал сильную боль в пояснице.
Ранее News.ru писал, что Басманный суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия и изменил меру пресечения на домашний арест студенту Высшей школы экономики Егору Жукову — фигуранту дела о массовых беспорядках, произошедших в ходе незаконной акции в Москве 27 июля.