https://static.news.ru/photo/8aac67c4-ce74-11e9-b4ad-fa163e074e61_660.jpg Евгений Коваленко Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Прокурор просит суд приговорить участника акции протеста 27 июля в Москве Евгения Коваленко к пяти годам колонии.

Об этом сообщает РИА Новости , ссылаясь на своего корреспондента из зала Мещанского суда Москвы.

Прошу признать Коваленко виновным по предъявленному обвинению и назначить ему наказание в виде пяти лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима, — сказал прокурор.

Коваленко обвиняют в применении насилия в отношении полицейских. По данным следствия, в ходе несанкционированного митинга он сначала потянул сотрудника правоохранительных органов за бронежилет, а потом бросил в сторону полиции мусорный бак. По словам силовика, в которого попала урна, от этого он испытал сильную боль в пояснице.

Ранее News.ru писал, что Басманный суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия и изменил меру пресечения на домашний арест студенту Высшей школы экономики Егору Жукову — фигуранту дела о массовых беспорядках, произошедших в ходе незаконной акции в Москве 27 июля.