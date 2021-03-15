Прокуратура: отказ регистрации преступления против Навального законен

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Отказ органов ГВСУ регистрировать заявление осуждённого на 2,5 года оппозиционера Алексея Навального в совершении правонарушения в его отношении является законным. Так считает Главная военная прокуратура. Данное заявление ходе заседания 235-го Гарнизонного военного суда, рассматривающего жалобу на решение, сделал представитель ГВП.

Жалобу в интересах оппозиционера, как сказал прокурор, подал Владлен Лось. Навального в суде представляет юрист «Фонда борьбы с коррупцией» (ФБК, внесён в РФ в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента) Вячеслав Гимади. Он жалуется на «бездействие следователя», связанное с рассмотрением его заявления после госпитализации Навального. Гимади просил возбудить уголовное дело об отравлении и подал соответствующее заявление в главное военное следственное управление СК РФ.

Однако военный следователь посчитал, что «конкретных сведений об обстоятельствах, указывающих на признаки преступления в действиях сотрудников ФСБ, в заявлении не содержится», поэтому оснований для процессуальной проверки нет. Бездействие следователя, принявшего такое решение, ФБК пытается обжаловать в суде.

В ходе заседания представитель ГВП заявил, что отказ от регистрации преступления был законным.

Считаю, что жалоба заявителя Владлена Лося в интересах Навального удовлетворению не подлежит, а действия ГВСУ были законными и обоснованными, поскольку оснований, предусмотренных законом для регистрации подобного заявления, не имелось, — цитирует ТАСС фрагмент из слова представителя ГВП.

Как ранее передавал NEWS.ru, Навальный, отбывающий наказание в покровской колонии Владимирской области, отказался участвовать по видеосвязи в суде.

Оппозиционер был осуждён по делу «Ив Роше», которое в ЕСПЧ признали политически мотивированным.