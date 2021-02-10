ГП предлагает сделать финансово невыгодными призывы к массовым акциям

https://static.news.ru/photo/4ddd47aa-6bbc-11eb-81da-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Генеральная прокуратура России выступила с предложением о создании механизма заочного привлечения граждан к административной ответственности. Причиной стала невозможность наказать организаторов акций против действующей власти, которые находятся за границей. Об этом рассказал представитель ведомства Алексей Жафяров.

В настоящее время достаточно затруднительно привлечь к административной ответственности за организацию несанкционированных мероприятий тех граждан, которые сидят за границей, фактически невозможно, — сказал он.

По его словам, можно придумать «какие-то механизмы», которые позволили бы привлекать людей к ответственности в заочном режиме, передаёт ТАСС.

Он предлагает сделать финансово невыгодными призывы к массовым акциям.

Кроме того, очень много тиктокеров, очень-очень много молодёжи размещали в соцсетях призывы ради так называего хайпа и роста подписчиков. Если эти площадки создаются для извлечения прибыли, возможно, имеет смысл подумать об адекватной административной ответственности в финансовом плане, чтобы размещение таких призывов ради хайпа стало финансово невыгодным, — отметил Жафяров.

Накануне Басманный суд Москвы принял решение о заочном аресте главы сети региональных штабов политика Алексея Навального Леонида Волкова по делу о вовлечении несовершеннолетних в опасные действия. Ранее Волкова объявили в международный розыск. Сам он сейчас находится за границей.

Это дело связано с массовыми акциями в поддержку политика Алексея Навального, которые прошли 23 и 31 января и 2 февраля по всей стране. На них были задержаны несколько тысяч человек. При этом силовики массово отводили в автозаки и представителей СМИ. Как позже заявили в Союзе журналистов, репортёров задерживали, несмотря на то что на них были жёлтые спецжилеты и нарукавники с надписью «Пресса», а также удостоверения и редакционные задания, писал NEWS.ru.