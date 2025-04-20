Прокис кефир? Преврати его в пышные оладьи с изюмом — вкуснятина на завтрак

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Готовим пышные оладьи на кефире с изюмом! Нет ничего лучше, чем начать день с ароматных, воздушных оладий, которые тают во рту! Этот рецепт проверен годами — оладьи получаются невероятно пышными, с хрустящей корочкой и сладкими нотками изюма.

Смешайте 250 мл кефира комнатной температуры с 1 яйцом, 2 ст. л. сахара и щепоткой соли. Добавьте 200 г муки, 1/2 ч. л. соды и тщательно перемешайте до однородности. Тесто должно получиться густым, как сметана. Промойте 50 г изюма, обсушите и аккуратно вмешайте в тесто.

Разогрейте сковороду с небольшим количеством масла. Выкладывайте тесто столовой ложкой, формируя круглые оладушки. Жарьте на среднем огне 2–3 минуты с каждой стороны до золотистого цвета. Подавайте горячими со сметаной, медом или любимым вареньем — они идеально дополнят нежный вкус оладий.

Кефир должен быть комнатной температуры. Соду не гасите — она активируется в кислой среде кефира. Не перемешивайте тесто слишком активно — сохраняйте воздушность. Накрывайте сковороду крышкой при жарке.

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