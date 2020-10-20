Производитель «Спутника V» прогнозирует массовую вакцинацию с конца ноября

https://static.news.ru/photo/c691d2ec-12b1-11eb-bac7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Alexander Zemlianichenko Jr/Global Look Press

Производитель вакцины от коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19) «Спутник V» прогнозирует начало массовой прививочной кампании в конце ноября 2020 года, заявил на полях форума «Открытые инновации» гендиректор предприятия Василий Игнатьев.

По общей оценке, значимое количество и масштабная вакцинация могут быть начаты с конца ноября и в декабре, — цитирует его ТАСС.

В РФ разработаны уже две вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19, а скоро будет создана и третья. Первая из них под названием «Спутник V», ставшая также первой в мире, была создана на базе центра имени Гамалеи. Вторая — «ЭпиВакКорона» — была разработана в новосибирском центре «Вектор». Над третьей работают специалисты центра имени Чумакова РАН.

Такое многообразие не должно удивлять: специалисты объяснили, почему разработка трёх препаратов обоснована. По мнению вирусолога Анатолия Альтштейна, лекарства много не бывает — им необходимо обеспечить всех, кто в ней нуждается.

Ранее NEWS.ru сообщал, что до конца октября в России будет произведено около 300 тысяч доз вакцины от коронавируса — об этом заявлял глава Минпромторга Денис Мантуров. По его словам, в ноябре объём производства вакцины должен вырасти до 800 тысяч доз.