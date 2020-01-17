Народная артистка России Лия Ахеджакова предложила назначить главой Минкульта РФ Ирину Прохорову — сестру миллиардера Михаила Прохорова, литературоведа и издателя. Сама Прохорова отнеслась к идее скептически, хотя и призналась, что предложение ей льстит.
Ответ сестры предпринимателя на предложение народной артистки
Я думаю, что в данной ситуации это вряд ли реалистично. Поэтому зачем гадать? Считаю, что в сложившихся условиях об этом говорить бесполезно, — констатировала литературовед.
Своим предложением назначить Прохорову министром культуры Ахеджакова ранее
Накануне, 16 января, исполняющий обязанности главы Минкульта РФ Владимир Мединский отметил успех отечественного кинематографа. Как передавал NEWS.ru, и.о. министра заявил, что российские фильмы в прокате показывают фантастические успехи.
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