https://static.news.ru/photo/22aba010-3925-11ea-97b6-fa163e074e61_660.jpg Лия Ахеджакова Фото: Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press

Народная артистка России Лия Ахеджакова предложила назначить главой Минкульта РФ Ирину Прохорову — сестру миллиардера Михаила Прохорова, литературоведа и издателя. Сама Прохорова отнеслась к идее скептически, хотя и призналась, что предложение ей льстит.

Ответ сестры предпринимателя на предложение народной артистки приводит «Ридус». Прохорова заявила, что польщена доверием «со стороны великой русской актрисы Лии Ахеджаковой», однако отметила, что реализация предложения в текущих условиях маловероятна.

Я думаю, что в данной ситуации это вряд ли реалистично. Поэтому зачем гадать? Считаю, что в сложившихся условиях об этом говорить бесполезно, — констатировала литературовед.

Своим предложением назначить Прохорову министром культуры Ахеджакова ранее поделилась с изданием «Подъём». Актриса напомнила, что сестра миллиардера является образованным и умным человеком, который «служит культуре много лет».

Накануне, 16 января, исполняющий обязанности главы Минкульта РФ Владимир Мединский отметил успех отечественного кинематографа. Как передавал NEWS.ru, и.о. министра заявил, что российские фильмы в прокате показывают фантастические успехи.