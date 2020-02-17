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Российский Профсоюз журналистов и работников СМИ сделал заявление в связи с приговором к длительным срокам, вынесенным в Пензе антифашистам и анархистам за якобы организацию запрещённого в РФ террористического сообщества «Сеть» и оборот оружия. Организация призвала пересмотреть это дело, обратив внимание на то, что его фигуранты жаловались на пытки со стороны ФСБ, а освещавшая процесс пресса сталкивалась с препятствиями со стороны силовиков.

Мы не понаслышке знакомы с этим делом, поскольку журналисты и члены профсоюза постоянно сталкивались с попытками воспрепятствовать исполнению их профессиональных обязанностей при освещении процессов по делу в Петербурге и Пензе. Ещё в январе 2018 члены ПЖ поддержали пикеты против политических репрессий и пыток в отношении фигурантов этого дела, а также против задержания журналистов и членов нашего Профсоюза Саши Богино и Давида Френкеля при попытке попасть на суд по избранию меры пресечения одному из подозреваемых, — говорится в заявлении Профсоюза журналистов.

В организации обратили внимание на многочисленные нарушения при освещении этого судебного процесса.

Мы писали, что освещение судебных процессов, особенно по резонансным делам — это долг и задача журналистов, а воспрепятствование журналистской работе в этом случае — это покушение на свободу слова и на основные демократические ценности, — подчеркнули в организации.

Кроме того, в заявлении организации говорится, что «журналисты, всё чаще становятся жертвами преследований и фальсификаций по схожим „террористическим“ обвинениям».

Сегодня в различных СИЗО дожидаются суда наши коллеги — редактор дагестанского «Черновика» Абдулмумин Гаджиев и гражданские журналисты Ремзи Бекиров, Нариман Мемедеминов и другие, освещавшие нарушения против крымскотатарских активистов в Крыму. Показания по этим делам также выбиваются или, вернее, «вбиваются» под пытками, — указывают в профсоюзе.

Его участники присоединяются к представителям других организаций и профессиональных сообществ, осудивших приговоры по «пензенскому делу».

На скамье подсудимых должны оказаться те, кто причастен к применению пыток и фабрикации этого дела. Само дело «Сети» необходимо пересмотреть, — резюмировали в профсоюзе.

Как писал NEWS.ru, 10 февраля семеро анархистов и антифашистов получили сроки от шести до 18 лет колонии. Четверо из них заявляли о пытках. После приговора в защиту осуждённых уже выступили российские ученые, научные журналисты, кинематографисты, учителя, психологи, а также работники книжных магазинов.

Правозащитники Лев Пономарёв, Валерий Борщёв и Светлана Ганнушкина заявляли, что действия силовиков при расследовании «пензенского дела» свидетельствуют о возвращении практик Большого террора в России. Они написали открытое письмо с просьбой о встрече президенту Владимиру Путину.