Профсоюз устроил флешмоб против увольнения беременной сотрудницы «Яндекса»

https://static.news.ru/photo/a22c48b4-c3ab-11eb-a038-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В российских регионах проходят флешмобы «За право быть матерью» в защиту уволенной во Владивостоке беременной сотрудницы сервиса «Яндекс.Еда» Маргариты Малыш. Об этом NEWS.ru сообщил представитель независимого профсоюза «Курьер» Кирилл Украинцев.

В нашей акции участвуют Воронеж, Петербург, Нижний Новгород, Москва, Калуга, Подмосковье и Новосибирск. Мы планируем дальше проводить флешмобы по всей стране, будем писать открытое обращение независимых профсоюзов с требованием сохранить за Маргаритой рабочее место, дать ей другую ставку или отправить в декрет, — расказал Украинцев.

Собеседник NEWS.ru подчёркивает, что данной акцией активисты поднимают проблему бесправного положения самозанятых курьеров. Он отметил, что «любого могут выкинуть с работы одним днём, даже беременную работницу» из-за отсутствия социальных гарантий.

Мы требуем [заключения] трудовых договоров с работниками курьерской доставки и отмены штрафов, в частности, за опоздание на заказ. Также мы требуем дать курьерам выбор: подрабатывать и быть самозанятым или заключать трудовые договоры с теми, кто работает больше 165 часов в месяц. Они должны иметь все социальные гарантии, трудоустроены напрямую через агрегатор и им должны доплачивать за переработки, — резюмировал активист.

Курьера «Яндекс.Еды» из Владивостока Маргариту Малыш уволили в апреле. Руководство заявило, что она отказывается от заказов на дальние расстояния, якобы выпрашивает чаевые у покупателей, выполняет заказы без сумки и доставляет их мятыми. Кроме того, как отмечали в профсоюзе, из-за отсутствия трудового договора компания могла заблокировать девушку «в любой момент без объяснения причин и предоставления реальных доказательств нарушений трудовой дисциплины».

В пресс-службе «Яндекс.Еды» признали , что высказывания оператора в адрес Маргариты Малыш были резкими и недопустимыми, однако в компании не могут «адаптировать механизм назначения заказов под каждого конкретного курьера».

Подключаясь к сервису, доставщик принимает стандартные условия сотрудничества. Эти условия неоднократно нарушались, о чём курьер получала предупреждения. Кроме того, доставка заказов подразумевает достаточно высокую физическую нагрузку, которая может негативно сказаться на самочувствии беременной женщины, особенно если есть прямое противопоказание от врача. Мы ещё раз напомним нашим партнёрам о необходимости оценивать эти риски при выборе слотов, — сообщили в компании.

В «Яндекс.Еде» добавили, что Малыш получила все выплаты в полном объёме.

В сентябре 2020 года появилась информация, что на фоне рекордно высокой выручки другого сервиса — Delivery Club — один из доставщиков получил «минусовую зарплату» за 12-часовую смену. За несколько месяцев до этого курьеры уже проводили акции протеста в Москве, выступая против невыплат зарплат посредниками, которых привлекал Delivery Club.