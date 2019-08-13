https://static.news.ru/photo/242c5f72-bdcb-11e9-a40d-fa163e074e61_660.jpg Елена Макеенко Фото: polka.academy

Литературный критик и редактор проекта «Полка» Елена Макеенко умерла от онкологического заболевания. Об этом сообщает Профсоюз журналистов, призывая помочь семье коллеги.

Макеенко ушла из жизни 11 августа. Она запускала сибирское издание Siburbia, писала для The Village, Esquire, Booknik, «Афиши Daily», «Нового мира», сотрудничала с проектом «Горький. Медиа», а также была гостем программ «Радио Свобода», говорится в сообщении организации.

Профсоюз журналистов и сотрудников СМИ выражает соболезнования коллегам, друзьям и родным Елены Макеенко. Похороны пройдут в её родном Новосибирске, дата прощания пока не определена, — отмечается в пресс-релизе.

Организация также обращаемся с просьбой оказать финансовую помощь родителям журналистки. Банковские реквизиты доступны на сайте профсоюза .

Как писал News.ru, часть сотрудников радиостанции «Говорит Москва», которые работали с Сергеем Доренко, создают собственный проект на базе двух Telegram-каналов: «Подъём!» (бывший канал «Говорит Москва») и «Расстрига» (канал погибшего журналиста). С этой целью они покинули коллектив станции.