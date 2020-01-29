https://static.news.ru/photo/9f5eef9a-42a3-11ea-8a26-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Руководитель Московского профсоюза полиции Михаил Пашкин положительно оценил идею главы Минсвязи Максута Шадаева о расширении доступа силовиков к персональным данным россиян. По его словам, возможность в упрощённом порядке получить личную информацию гражданина будет способствовать увеличению раскрываемости преступлений.

При действующей процедуре полицейскому требуется обращаться за паролем от базы данных к дежурному, передаёт НСН.

Сам он [оперативник] этого пока делать не может, к сожалению. Почему к сожалению? Потому что иногда, находясь даже на месте преступления, ему нужно в дежурную часть дозвониться, дежурного попросить, а у того ещё куча звонков в 02. Может просто уйти время на поиск преступника, и тот скроется. А всё нужно делать по горячим следам, — подчеркнул он.

Глава профсоюза отметил, что при продаже данных вход сотрудника в базу будет фиксироваться. Он уверен, что злоупотреблений будет мало, если за такие нарушения установят уголовную ответственность.

Злоупотребления всегда будут. Вопрос, как на них будут реагировать, — отметил Пашкин.

Ранее NEWS.ru писал, что министр связи Максут Шадаев намерен открыть доступ к персональным данным россиян сотрудникам силовых органов. Сведения, которые сейчас можно получить только по запросу через суд, предлагается предоставить для оперативно-разыскной деятельности. Доступ в онлайн-режиме силовикам хотят разрешить к 2024 году.