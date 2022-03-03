Профессор объяснил, почему люди покидают Украину

Украинцы покидают родную страну из-за непринятия властей и «по культурным причинам», заявил профессор Леонид Вардомский. Он также добавил, что людей «выталкивают» из страны проблемы в экономической и социальной сферах, пишет «ПолитРоссия».

С самой Украины люди уезжали по экономическим и социальным причинам. У властей страны были на первом месте геополитические приоритеты и приоритеты, связанные с этнократизмом, преобладанием и верховенством украинской нации над всеми остальными. Это влияло на экономику, которая деградировала. Также уезжали по культурным причинам, из-за непринятия властей. Такая вот у них там сложилась модель жизни и экономики, которая приводит к саморазрушению. Это саморазрушение сейчас достигло апогея, — заверил Вардомский.

21 февраля Пушилин и Пасечник попросили президента России Владимира Путина признать независимость ДНР и ЛНР. Позднее российский лидер попросил парламент поддержать заключение договоров о сотрудничестве с республиками и решил незамедлительно признать суверенитет ДНР и ЛНР.

В ночь на 24 февраля президент России Владимир Путин выступил с обращением к россиянам. Он заявил, что принял решение о начале специальной военной операции в Донбассе с целью демилитаризации Украины.

Позже президент Украины Владимир Зеленский заявил о разрыве дипломатических отношений с Россией. Он сравнил действия российской администрации с фашистской Германией и сообщил о «больших потерях» у наступающих.