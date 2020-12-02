Проект закона о бесплатном проезде инвалидов по платным шоссе внесли в ГД

https://static.news.ru/photo/4a0dac7e-34a7-11eb-982d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Законодательное собрание Краснодарского края внесло в Госдуму проект закона, предлагающий освободить от оплаты проезда по платным шоссе инвалидов, ветеранов Великой Отечественной войны и Героев России.

Несмотря на активное развитие в нашей стране системы плат­ных дорог, которая направлена на обеспечение транспортной доступности между объектами инфраструктуры как внутри населённых пунктов, так и между ними, льготный проезд по платным дорогам для многих категорий граждан <...> до настоящего времени не предусмотрен, что не отвечает их интересам, — говорится в документе, размещённом в базе данных российского парламента.

Кроме того, в «льготный» перечень предложили добавить транспортные средства, движущиеся в колонне в сопровождении госу­дарственных оперативных служб, и школьные автобусы.

Ранее стало известно, что для установления или подтверждения инвалидности в РФ необходимо пройти медико-социальную экспертизу. До постановления от правительства гражданам приходилось обращаться в поликлинику повторно в случае, если в направлении не были указаны все обследования. Теперь же в силу вступают новые правила, согласно которым специалисты бюро экспертизы самостоятельно станут передавать направления в медицинские учреждения и указывать, какие сведения в документе отсутствуют. Постановление об упрощении процедуры подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Упрощение правил оформления инвалидности — это давно ожидаемый и правильный шаг. Такое мнение в разговоре с журналистами выразила глава комиссии Общественной палаты РФ по доступной среде, певица Диана Гурцкая. Заслуженная артистка России также понадеялась, что бюрократы в регионах не стремятся усложнить эту процедуру, писал NEWS.ru.