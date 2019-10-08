https://static.news.ru/photo/74824264-b32d-11e9-b282-fa163e074e61_660.jpg Фото: Anton Belitsky/Russian Look/Global Look Press

Проект законопроекта о блокировке юзеров e-mail сервисов и мессенджеров за распространение запрещённой информации внесли Госдуму РФ, рассказал председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андре Клишас — один из авторов инициативы.

Над документом также работали сенаторы Александр Башкин, Людмила Бокова и Александр Карлин. Инициатива уточняет общее название для подобных сайтов и приложений — «организатор сервиса обмена сообщениями», пишет РИА Новости .

Одновременно законопроектом корректируются положения закона, касающиеся ограничения переписки. Так, на практике целесообразно полностью блокировать пользователя, а не отдельные отправляемые им сообщения, — пояснил Клишас.

Ранее компания Mail.ru Group раскритиковала законопроект, предполагающий введение обязательной идентификации пользователей электронной почты. Вице-президент и технический директор сервиса Владимир Габриелян назвал его неуместным. Представители Tele2 и «МегаФона» заявили, что для идентификации может быть использована технология Mobile ID.

22 июля сенаторы внесли в Госдуму законопроект, предусматривающий, что пользоваться электронной почтой в России смогут лишь идентифицированные в установленном правительством порядке лица. Идентификацию пользователей электронной почты предлагается осуществлять с использованием абонентского номера на основании договора об идентификации, заключаемого организатором сервиса электронной почты с оператором связи, писал News.ru.